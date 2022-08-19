Gümüşpala Yıldızay'ın evi terk eden eşini Didem Arslan Yılmaz buldu!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 468. bölümünde; Gümüşpala Yıldızay, kendisinden 15 yaş küçük eşinin 60 kilo verdikten sonra evi terk ettiğini söyledi ve gözyaşlarıyla eşinin bulunması için Vazgeçme'ye başvurdu.

Didem Arslan Yılmaz, evi terk eden Ayşe Hanım'ı buldu ve canlı yayına bağladı.

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