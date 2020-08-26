Gümüşlük'te açık havada film keyfi

Bu yıl ilk defa festival programına dahil olan, Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri Ipek van Dijk ve Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ekibi ile birlikte tasarlanan “Yeşil Perde” açık hava film gösterimleri geçtiğimiz hafta Antik Taş Ocağı, Taşta Perde’de başladı. Türkiye’de ilk defa yenilenebilir enerjiyle gerçekleşen gösterimler, festival mekanlarından Gümüşlük Festival Merkezi, Suda Perde’de 27 Ağustos-17 Eylül 2020 tarihleri arasında izleyiciler ile buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor.

'Cinema Paradiso'

Başka Sinema projeler direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde bir araya getirilen “Yeşil Perde” açık hava gösterimleri seçkisinin ilk filmi 1988 yapımı, İtalyan yönetmen Guiseppe Tornatore’nin genç bir çocuğun filmlere duyduğu aşkının bir hayat boyu süren güzel ve büyüleyici hikayesini anlattığı Cinema Paradiso (Cennet Sineması) olacak.

'Küçük Deniz Kızı Ponyo'

Festival kapsamında gerçekleşecek ücretsiz gösterimler arasında, Hollanda’da sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmaya kararlı 5 farklı şehirde yaşayan kahraman insanların hikayesinin anlatıldığı Yeşil Şehrin Hikayeleri belgeseli; yönetmen Belmin Söylemez’in 2012 yapımı, 56. San Francisco Film Festivali en iyi film ödülü, 31. İstanbul Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülü, 19. Altın Koza Yılmaz Güney ödülü ve SİYAD en iyi film ödülünü kazanan, geleceğe kaçma arzusu taşıyan Mina’nın hikayesinin anlatıldığı Şimdiki Zaman filmi; 2016 SİYAD en iyi belgesel ödülü dahil olmak üzere pek çok ödül alan, yapım ve yönetiminin Berke Baş ve Melis Birder’in yaptığı 2016 yapımı Bağlar belgeseli; 20.yüzyılın Arap dünyasının en ünlü müzisyenlerinden Tassa’nın büyükbabası ve kardeşi Daud ve Salah El Kuwaiti’nin müziğinin yeni bir uyarlaması olan Dudu Tassa & The Kuwaitis’in Radiohead tarafından 2017 yılında ABD turlarına davet edilmesini belgeleyen, bir çok kişisel ve samimi bakış açısını içeren Dudu Tassa & The Kuwaitis belgeseli; 1998 yılının en başarılı filmleri arasında yerini alan ve zamanla bir kült film haline gelen, yönetmen Tom Tykwer’ın acil para bulması gereken genç bir adamın hikayesini anlattığı Koş Lola Koş filmi ve yönetmen koltuğunda Ece Ger’in oturduğu 2019 yapımı,1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburg’da geçen hayatını konu alan Jim’le Tanışmak filmi yer alıyor.

Festival kapsamında ayrıca Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde çocuklar için ücretsiz film gösterimleri ve atölyeler düzenleniyor.

'Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi'

“Yeşil Perde” Açık Hava Film Gösterimleri programı

27 Ağustos 2020

Cennet Sineması

28 Ağustos 2020

Küçük Deniz Kızı Ponyo

29 Ağustos 2020

Türkiye'de Caz (ücretsiz)

1 Eylül 2020

Bir Şarkının Peşinde

2 Eylül 2020

Bal Ülkesi

3 Eylül 2020

2040

4 Eylül 2020

Yeşil Şehir Hikayeleri (ücretsiz)

5 Eylül 2020

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi