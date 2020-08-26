Gümüşlük'te açık havada film keyfi

Bu yıl ilk defa festival programına dahil olan, Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri Ipek van Dijk ve Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ekibi ile birlikte tasarlanan “Yeşil Perde” açık hava film gösterimleri geçtiğimiz hafta Antik Taş Ocağı, Taşta Perde’de başladı. Türkiye’de ilk defa yenilenebilir enerjiyle gerçekleşen gösterimler, festival mekanlarından Gümüşlük Festival Merkezi, Suda Perde’de 27 Ağustos-17 Eylül 2020 tarihleri arasında izleyiciler ile buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor.
Başka Sinema projeler direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde bir araya getirilen “Yeşil Perde” açık hava gösterimleri seçkisinin ilk filmi 1988 yapımı, İtalyan yönetmen Guiseppe Tornatore’nin genç bir çocuğun filmlere duyduğu aşkının bir hayat boyu süren güzel ve büyüleyici hikayesini anlattığı Cinema Paradiso (Cennet Sineması) olacak.
Festival kapsamında gerçekleşecek ücretsiz gösterimler arasında, Hollanda’da sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmaya kararlı 5 farklı şehirde yaşayan kahraman insanların hikayesinin anlatıldığı Yeşil Şehrin Hikayeleri belgeseli; yönetmen Belmin Söylemez’in 2012 yapımı, 56. San Francisco Film Festivali en iyi film ödülü, 31. İstanbul Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülü, 19. Altın Koza Yılmaz Güney ödülü ve SİYAD en iyi film ödülünü kazanan, geleceğe kaçma arzusu taşıyan Mina’nın hikayesinin anlatıldığı Şimdiki Zaman filmi; 2016 SİYAD en iyi belgesel ödülü dahil olmak üzere pek çok ödül alan, yapım ve yönetiminin Berke Baş ve Melis Birder’in yaptığı 2016 yapımı Bağlar belgeseli; 20.yüzyılın Arap dünyasının en ünlü müzisyenlerinden Tassa’nın büyükbabası ve kardeşi Daud ve Salah El Kuwaiti’nin müziğinin yeni bir uyarlaması olan Dudu Tassa & The Kuwaitis’in Radiohead tarafından 2017 yılında ABD turlarına davet edilmesini belgeleyen, bir çok kişisel ve samimi bakış açısını içeren Dudu Tassa & The Kuwaitis belgeseli; 1998 yılının en başarılı filmleri arasında yerini alan ve zamanla bir kült film haline gelen, yönetmen Tom Tykwer’ın acil para bulması gereken genç bir adamın hikayesini anlattığı Koş Lola Koş filmi ve yönetmen koltuğunda Ece Ger’in oturduğu 2019 yapımı,1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburg’da geçen hayatını konu alan Jim’le Tanışmak filmi yer alıyor.
Festival kapsamında ayrıca Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde çocuklar için ücretsiz film gösterimleri ve atölyeler düzenleniyor.
“Yeşil Perde” Açık Hava Film Gösterimleri programı
27 Ağustos 2020
Cennet Sineması
28 Ağustos 2020
Küçük Deniz Kızı Ponyo
29 Ağustos 2020
Türkiye'de Caz (ücretsiz)
1 Eylül 2020
Bir Şarkının Peşinde
2 Eylül 2020
Bal Ülkesi
3 Eylül 2020
2040
4 Eylül 2020
Yeşil Şehir Hikayeleri (ücretsiz)
5 Eylül 2020
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!