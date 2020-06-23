Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri ziyaretçilerini bekliyor - NİĞDE

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan müze ve ören yerleri, yeni normalleşme sürecinde gerekli hazırlıklar yapılarak yeniden ziyarete açıldı.Bu kapsamda gerekli hazırlıklar tamamlanarak turist kabul eden Gümüşler Manastırı ve Andaval Ören Yeri'nde, girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, maskelerle içeri alınıyor. Gümüşler Manastırı'nı 45 dakikada 15, Andaval Ören Yeri'ni ise 20 dakikada 10 kişi aynı anda ziyaret edebiliyor.Kent merkezine 6 kilometre mesafedeki Gümüşler beldesinde, 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen Gümüşler Manastırı'nda, Kapadokya bölgesinin en iyi duvar resimleri olarak nitelendirilen iç süslemeler, kayadan oyma rahip odalar, mutfak, saklama küpleri, iki katlı yer altı şehri ile acil durumlarda saklanmak üzere yapılmış gizli bölmeler yer alıyor.Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda uzanan kayadan oyma yerleşim yeri, ören yeri ve kiliseyi bünyesinde barındıran manastır, Anadolu'da tek örnek olduğu bilinen "Gülen Meryem Ana" freski ile ilgi çekiyor.Manastır içindeki Yunan haçı planlı kilisedeki bazı duvar resimleri çökme sonucu bozulsa da "Gülen Meryem Ana" freski gizemini koruyor.Merkez Aktaş beldesinde Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve 1977 yılında meydana gelen patlamayla büyük bölümü zarar gören Andaval Ören Yeri'ndeki kilise, 22 yıllık restorasyonun ardından 2019'da ziyaretçi kabul etmeye başladı.Duvarlarında Hz. İsa'nın hayatından kesitler bulunan, Fransa'nın Bordo kentinden başlayıp Kudüs'e kadar uzanan kutsal hac yolundaki kilise, ziyaretçilerini bekliyor.- Ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınıyorGümüşler Manastırı'nı gezen Nevşehir'den Gülhan Güles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze ve ören yerlerinin ziyarete açılmasının iyi olduğunu belirtti.Yeni normalleşme sürecine adapte olmak adına müzelerin açılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Güles, "Şu anda yabancı turist yok ama zamanla onlar da gelecek. Girişte bize ilk önce maskeyi taktırdılar, ateşimizi ölçtüler. Buraya gelen herkes de sosyal mesafeye dikkat ediyor. Zaten içeriye peyderpey alıyorlar. Güzel bir uygulama." dedi.Kayseri'den gelen Fatma Gül Gökenç ise tarihi yerleri gezmeyi çok sevdiği için yeni normalleşme sürecinde müze ve ören yerlerinin açılmasının iyi olduğunu ifade etti.Müze ve örenleri gezebildiği için mutlu olduğunu anlatan Gökenç, "Girişte kontrollerimizi güzelce yaptılar. Herkesin gelebileceği gayet güzel bir ortam var. Çocuklarla geldik. İnsanlar tedbirlere uyarak, maskelerini takarak, bu tarz yerleri gezebilirler. Sosyal mesafe kurallarına da uyarak böyle yerleri ziyaret etmekten kaçınmasınlar." diye konuştu.