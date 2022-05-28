Göle varmadan alt ve üst noktalara giden koridorlar mevcut. Gölün çevresinde bulunan sarkıtlar gözlerinizi kamaştıracak. Gümüşkaya Mağarası içerisinde bir ilki gerçekleştirerek mağarada bulunan gölü geçerek ondan sonraki alanda bulunan sarkıt ve dikitleri fotoğraflama fırsatım oldu.