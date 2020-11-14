Karadeniz ekibi Gümüşhanespor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Halim Karaköse İstifa etmiştir. Gümüşhanespor´umuzun teknik sorumlusu Halim Karaköse yönetim kurulumuza istifası sunmuştur. Gümüşhanespor yönetimimiz teknik direktör Halim Karaköse´nin istifasını kabul etmiştir. Halim Karaköse´ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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