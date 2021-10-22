Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku (36) yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonet Çökek mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atarak yuvarlanan aracın yoldan yaklaşık 100 metre mesafede durduğu kazada 3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın (40) olay yerinde hayatını kaybederken Önder Demirel (50) yaralı olarak kurtuldu.

Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştrma başlatıldı.