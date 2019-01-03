Son yıllarda kayaların kesilerek önüne yapılan binalar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından ‘Gümüşhane’nin yeni afet alanı’ olarak tabir edilen Oltanbey Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olay yürekleri ağza getirdi. Önceki yıllarda alt caddede gerçekleşen olay bu kez en üst caddede bulunan Müze Evleri Blokları’nda meydana geldi. E Blokun arka cephesinde bulunan dağdan kopan dev kayalar, büyük bir gürültüyle 10 katlı binanın üzerine düştü.

Bazı katlarda küçük yarıklar açan kayalar bir dairenin de açık olan camından odaya girdi. En büyük kaya kütlesinin yangın merdiveni boşluğuna vurarak duvarını yıktığı olayın ardından bölgede Belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

Güvenlik şeritleriyle kapatılan alana vatandaşlar yaklaştırılmazken çok sayıda vatandaş korkulu gözlerle apartmanlarına düşen kayaları inceledi. Bölgeyle ilgili geçtiğimiz günlerde yazdığı bir makale ile yetkilileri uyaran İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, olayın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

“OLTANBEY MAHALLESİ’NDE ÇOK BÜYÜK RİSK VAR”

Olayda en büyük tesellinin çarpmanın yangın merdiveni boşluğuna denk gelmesi olduğunu kaydeden Oral, “Oltanbey Mahallesi’nde çok büyük risk var. Soğuk kış günlerinde aşırı soğuduğunda kayaların arasındaki çatlaklara giren suyun donmasıyla beraber meydana getirdiği hacim artışı kayaları birbirinden ayırdı. Bugün de hava sıcaklığıyla beraber açılan kısmın kapanmasıyla kaya harekete geçti, yuvarlanarak gelip binaya çarptı” dedi.

“BURADAKİ BİNALARIN YÜZDE 80’İ RİSK ALTINDA”

Son 10 yıldır bu bölgede yapılaşmanın en üst düzeye çıktığını hatırlatan Oral, “Buradaki binaların yüzde 80’i risk altında. Kesinlikle buraların incelenmesi ve önlemler alınması lazım. Bu önlemler ilk yapılaşma anında yapılsaydı çok daha ekonomik olabilirdi. İnsanların canından daha önemli bir şey yok. Bu önlemlerin ivedilikle alınması lazım. Buraya çok yakın olan bir alt caddede 2 yıl önce yine kaya kopması vakası olmuştu. İstinat duvarını patlatarak apartmanın alt katındaki 4 daireye kayaları doldurmuştu. O zaman da içeride kimse yoktu” diye konuştu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK FELAKETLERİN HABERCİSİ”

Yaşanan bu olayın bir mesaj olduğunu ifade eden Oral, şunları söyledi: “Bu olay ileride meydana gelebilecek çok daha büyük felaketlerin habercisi. Bu haberi dikkate almamız lazım. Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle biran önce önlem alınması lazım. Şuan yeterli jeofizik ve jeolojik inceleme yapılsa eminim birkaç bloğun tahliyesinden bile bahsedilebilir burada. Bazı kısımlar afet alanı ilan edilebilir. Kayalarda derinine çatlaklar var. Bu çatlakların kesiştiği kısımlarda meydana gelen üçgen kısımlar donma kamaları meydana geldiğinde kopacak. Bu aşikar. Bu belki bu yıl belki 3 yıl sonra olacak ama kesinlikle olacak. Havalar daha da soğuduğunda bu riskler daha büyük bir hale gelecek.”