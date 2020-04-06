Gümüşhane ve Trabzon'da sokak hayvanlarına mama desteği

AA

Gümüşhane Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyeye ait hayvan barınağının titizlikle dezenfekte edildiği bildirildi.

Temizliğin yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının da barınakta tedavi edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent merkezinde lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süreyle durdurması ve parklarda da insan yoğunluğunun azalmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı çekmekte. Ekiplerimiz onlara da yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerinde beslenme noktaları oluşturduk.

Onların da her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz aktif olarak sahada çalışmaktadır."

- Trabzon

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de sokak hayvanlarını besledi.

Hayvanları elleriyle besleyen ekiplerin fotoğraflarının yer aldığı İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, "Sokaklardaki can dostlarımız da bize emanet. Polis her zaman yanınızda." ifadeleri kullanıldı.