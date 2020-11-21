Gümüşhane, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

AA

Zigana, Tersun, Artabel, Kostan ve Köse dağlarının da aralarında bulunduğu yüksek kesimler beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan Zigana Dağı'nın yamaçlarındaki sarıçam ormanlarında kartpostallık manzaralar oluştu.

Karayolları ekipleri, Kostan, Tersun ve Köse dağlarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yağışın etkili olduğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye kadar düştü.

- Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı yayla ve obalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalara kar yağdığını söyledi.

İlçeye bağlı 3 bin rakımlı yaylalarda karın daha etkili olduğunu belirten Kaya, şu an için herhangi olumsuzluk bulunmadığını aktardı.

- Giresun

Giresun'un Kulakkaya, Bektaş ve Kümbet yaylaları da kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgedeki ormanların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, manzarayı izlemek için yaylalara çıktı.