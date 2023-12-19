Gümüşhane Kelkit'te peş peşe korkutan depremler! İşte 19 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, konumu ve merkez üssüne ilişkin verileri her gün yayınlıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Kelkit Gümüşhane'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 19 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Marmara Denizi Yalova açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 19 Aralık Salı günü ise Gümüşhane Kelkit'te peş peşe sarsıntılar hissedildi. İşte 19 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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GÜMÜŞHANE KELKİT SALLANDI!
AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre 18 Aralık Pazartesi günü 23:23'te 4.1, 23:28'de 3.7 depremin ardından 19 Aralık'a kadar peş peşe 4 deprem meydana geldi.
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19 Aralık Salı günü saat 00:19'da 1.8, 00:24'te 1.6, 00:27'de 2.7, 01:28'de 1.2 ve saat 05:08'de 1.7 büyüklüğünde art arda depremler oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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