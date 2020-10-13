Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kürtün kırsalında, Şehit Jandarma Er Ercan Ordu operasyonu icra edildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, arama ve tarama faaliyetleri de yürütülen operasyonda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek.