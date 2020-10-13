Gümüşhane'de PKK'ya ait depo bulundu

Gümüşhane Valiliği, Kürtün ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonu yapıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonların süreceği bildirildi.