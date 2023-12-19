Gümüşhane'de korkutan depremler! İşte 18 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Aralık için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Gümüşhane Kelkit'te 4 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. Son olarak akşam saatlerinde yeniden bir deprem meydana geldi. İşte 18 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere yakın illerde sarsıntıya neden olan depremin ardından gözler 18 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 18 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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GÜMÜŞHANE'DE PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD: Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, merkez üssü Kelkit olan deprem saat 23.23'te oldu.
AFAD verisi ile 18 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN YALOVA DEPREMİ!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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GEMLİK KÖRFEZİ MUDANYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Aralık Pazartesi günü saat 08:29'da Marmara Denizi - Gemlik Körfezi, Bursa Mudanya'da 2.2 büyüyklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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