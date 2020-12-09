Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kelkit'ten İstanbul'a giden Muammer Karakaş'ın kullandığı 48 SS 484 plakalı otomobil, Yukarı Alıçlı köyü yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.