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Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. Heyelan anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

25.02.2020 - 19:48 | Güncelleme:
Gümüşhane
DHA

Olay, saat 15:30 sıralarında, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta heyelan meydana geldi.

Heyelanda kayan toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. Heyelan istinat duvarının yıkılmasına neden olurken, çevredekiler büyük panik yaşadı. Heyelan sırasında okulda öğrencinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, heyelanın ardından Gümüşhane AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini söyleyen Göze, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

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