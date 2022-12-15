AA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, beslenmek için Gümüşhane'nin Kelkit ilçe merkezine indi.

Yiyecek aramak için ilçeye gelen vaşak, Ahmet Katigin'e ait tavukları yedi. Durumu fark eden Katigin'in tepki vermesi üzerine kaçan vaşak, bir mobilya mağazasına girdi.

İhbar üzerine mağazaya giden Kelkit Belediyesi ekipleri, veteriner gözetiminde uyuşturucu iğneyle uyuttukları vaşağı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Vaşak, yapılacak sağlık kontrolünün ardından doğaya salınacak.

İlçe sakinlerinden Veysel Mutlu, gazetecilere, vaşağın mobilya dükkanına girdiğini görünce ekiplere haber verdiğini söyledi.

İlçe merkezinde vaşak gördüğü için çok şaşırdığını dile getiren Mutlu, "Mağazanın önünde dikiliyordum. O sırada vaşağın koşarak mobilya mağazasına girdiğini gördüm. Hemen mağaza sahipleri ile Kelkit Belediyesi ekiplerine haber verdim" dedi.

Mutlu, ekiplerin vaşağı yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığını belirterek, "İtfaiye ekipleri veteriner gözetiminde uyuşturucu iğneyle uyuttukları vaşağı yakalayıp DKMP ekiplerine teslim etti. Sürekli belgesellerde gördüğüm vaşağı ilk defa canlı gördüm. İlçemizde böyle bir olaya şahit olduğum için çok şaşırdım" diye konuştu.