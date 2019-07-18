Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde bir maden işletmesinde akşam saatlerinde bozundurma tankından atık barajına nakil yapan borulardan birisi kaynak yerinden koptu. Kopma sonucunda liç tankından atık barajına gitmesi gereken içerisinde çeşitli bozundurulmuş kimyasalların bulunduğu kirli su baraj kenarında temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kuşaklama kanalına aracılığıyla dereye ulaştı.

Olayın duyulmasının ardından başta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlar alarma geçerken, olay yerinden çeşitli numuneler alınarak tahlile gönderildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada olay yerinde yapılan ilk incelemede patlayan borunun oluşturduğu olumsuz durumun yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle giderildiği ve dereye atık su akışının kesildiği, kuşaklama kanalı ve dereden numunelerin alındığı bildirildi. Açıklamada derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünden detaylı incelemelere başlandığı, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alındığı, vatandaşlara da gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve yasal açıdan da yapılması gereken işlemlerin tesis edileceği kaydedildi.

Uzmanlar, olayın ardından vadi boyunca yer alan köylerde dereden su alınarak sulama yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Gümüşhane TEMA İl temsilcisi Yusuf Oral, “Geçtiğimiz yıllarda da benzer felaketlerin yaşandığı işletmede çevre sağlığından uzak yeterli önlemler alınmadan çalışmalara devam ediliyor. Yapılan onca uyarılara rağmen dikkat edilmemesi TEMA Vakfı temsilciliği olarak Gümüşhane ve bölge halkı adına ciddi endişe duymamıza neden olmaktadır. Maden işletmesinde cevher zenginleştirmek için yapılan siyanür liçi sonrası atık barajına gönderilen ve yüksek miktarda ağır metal içerikli atık çevreye yayılarak Karamustafa deresine ulaşmış durumdadır. Siyanür her ne kadar farklı kimyasallarla bozundurulmuş olsa da siyanür içermesi yüksek olasılıktadır. Konuyla ilgili olarak ilgili kurumların acilen vadi boyunca Karamustafa'dan Torul barajına kadar dereden su kullanımını direk ve dolaylı yollardan engellemesi gerekmektedir. Benzer çevre felaketlerinin yaşanmaması için ivedi olarak denetim ve kontrollerin yapılması gerekmektedir” dedi.