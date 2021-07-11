AA

Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı geçidinde bulunan Güvercinlik köyünde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin, evinin arkasındaki ağıla girdiğinde koyunlarının kurt saldırısına uğradığını gördü.

Güvercin'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla yaralı 43 hayvan ağıldan çıkarıldı ve veteriner çağrıldı. Öldüğü belirlenen 103 koyun ise İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü.

Mehmet Güvercin, gazetecilere, hayvancılıkla uğraştığını, kurt saldırısıyla kaybettiği hayvanları borçla aldığını ve henüz sigortasını yaptırmadığını söyledi.

Kurtların telin altını eşerek ağıla girdiğini tahmin ettiğini belirten Güvercin, çok zor duruma düştüğünü ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.