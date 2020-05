Gümüşhane'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar teşekkür mektubu bıraktı

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı şehir merkezindeki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'ndan 6 Mayıs'ta ayrılan Berna Şensu, 14 günün değerlendirmesini yaptığı mektubunda, kendileriyle ilgilenen görevlilere ayrı ayrı teşekkür etti.

Şensu mektubunda, "Bizim için yaptığınız her şeye; getirdiğiniz her çaya, taşıdığınız her yemeğe, düşük motivasyonumuza karşı verdiğiniz her çabaya minnettarız. Böyle güzel bir organizasyonu bizlere sunanlara minnettarız. Hakkınızı helal edin. Memleketimiz ve insanımızın değeri paha biçilemez." ifadelerini kullandı.

Yusuf Aydın da hiçbir eksiklik duygusu hissetmeden yurtta 14 gün geçirdiğini vurgulayarak odasında kaldığı öğrencilere teşekkür etti.

Oğuz Çelik ise gördüğü ilgi ve şefkat karşısında çok etkilendiğini belirterek kendileriyle ilgilenen herkesten helallik istedi.