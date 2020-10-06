Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yılmaz Turan'ın kullandığı 28 TA 908 plakalı kamyonet, gece Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçtan şarampole devrildi.

Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Ruhi ve Serbülent Yılmaz, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.