Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında G.T. ve E.K'nin hareketlerinden şüphelenerek yaptıkları aramada 60 gram esrar ele geçirdi.

Şiran ilçesinde ise jandarma ekipleri, Yeşilbük beldesi YeşilKent Mahallesi'nde yaşayan M.S'nin evine düzenledikleri baskında 15 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri G.T, E.K. ile M.S. hakkında işlem yaptı.

Torul ilçesinde, Zigana Tüneli çıkışında yol denetim faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde 9 litre kaçak içki ele geçirdi. Araçta bulunan G.T, E.K, M.S, E.Y. ve T.A. hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan ilde yürütülen denetim faaliyetleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı.