Gümüşhane'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Giresun'a giden ve inşaat işçilerini taşıdığı öğrenilen Zülfi Boğatekin'in kullandığı 34 HF 3593 plakalı midibüs, Pirahmet Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Ferdi Baytimur (20),İbrahim Okuyucular (27),Musa Berke (22),Necmettin Kavut (27),Metin Kurt (33),Veysi Ekdemir (27),Yakup (21) ve İskender Ertan (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.