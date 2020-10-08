Gümüşhane'de hırsızlık zanlıları jandarmanın teknik takibi sonucu yakalandı

AA

Harmancık köyü yolundaki bir pestil işletmesine gece geç saatlerde giren maskeli 2 şüpheli, kasadaki 1000 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanımlama Sistemi üzerinden teknik ve istihbari çalışma yapan Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kimliklerini belirledikleri B.Y. ile Ç.K'nin aynı saatlerde Torul'da bir iş yerinden de hurda motor çaldığını tespit etti.

Ekipler, B.Y. ile Ç.K'yi 2 gün süren teknik takip sonrası Trabzon'da yakalayarak Gümüşhane'ye getirdi.

Hırsızlık zanlıları, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.