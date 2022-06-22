Buna benzer bir yapı Gümüşhane´nin Çamlı köyünde de vardı. İkinci defa mesire bölgesinde karşılaştık. Bu tarz yapıtları genellikle Osmanlı döneminde zengin aileler, kendi yerleşkeleri için kullanıyordu. Özellikle ev, fırın alanı, avlu ve hamamdan oluşan bir konak kültürünün günümüze kadar uzanan bir yansımasının kalıntıları mevcuttur" diye konuştu.