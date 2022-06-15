Genç avukat, trafik kazasında öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Kılıçtaşı köyü girişinde Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.