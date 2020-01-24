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Gümüşhane'de eniştesini silahla öldüren kayınbiradere müebbet hapis cezası verildi
Gümüşhane'de eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eniştesi Hakan Akbağ'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Muammer Avcı, maktulün eşi Ümmahan, yakınları, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Avcı, önceki beyanlarını tekrar ederek pişman olduğunu söyledi.
Cinayeti tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık, hayvanların yanından evine dönerken eniştesi Hakan Akbağ'ı 3 kişiyle otururken gördüğünü belirtti.
Sanık Avcı, "Hayvanların yanından döndüğüm için tabancam yanımdaydı. Bir anda durdum ve kendisini bir anlık öfkeyle vurdum. Pişmanım." şeklinde beyanda bulundu.
Sanık avukatı ise müvekkilinin pişman olduğunu ve ifadelerinde tasarlama durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, lehine hükümlerin uygulanmasını istedi.
Mahkemede tanık olarak dinlenen ve olay anında Akbağ'ın yanında bulunan Erdal Çiçek ise İstanbul'dan tatil için memleketine geldiğini, maktul ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sanık Avcı'nın arabayla yanlarından geçtiğini anlattı.
Avcı'nın iki dakika sonra geri geldiğini dile getiren Çiçek, "Bana 'Hoşgeldin' diyecek diye beklerken Hakan Akbağ'a ateş etti. Ateş etmeden önce Hakan Akbağ'ın çocuğu, dayısı Muammer Avcı'ya koştu. Avcı, çocuğu eliyle itti. Sonra Hakan Akbağ'a ateş ederek eylemini gerçekleştirdi. Eylemi gerçekleştirip giderken de küfretti." ifadelerini kullandı.
Maktulün eşi Ümmühan Akbağ'ın avukatı da sanığın Akbağ'ı tasarlayarak öldürdüğünü savunarak, iddianamedeki sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık Avcı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde 21 Temmuz 2019'da evinin önünde arkadaşlarıyla oturan Hakan Akbağ (43),kayınbiraderi Muammer Avcı'nın silahlı saldırısına uğramış ve Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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