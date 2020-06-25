Gümüşhane'de cinayet

F.C, hayvanları otlattıkları sırada yanlarına gelen S.D'ye (44),kendilerine saldırdığı iddiasıyla yanında taşıdığı tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan S.D, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

F.C'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan S.D'nin, M.C'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi.