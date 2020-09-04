Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü Merkez Mahallesi'nde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.