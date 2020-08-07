Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Kadıçayırı köyünde Kurban Bayramı arifesinde kaybolan 60 yaşındaki Servet Kaya, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda ölmüş halde bulundu.

Kaya'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şiran Devlet Hastanesi morguna götürüldü.