Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Gümüş madalyayı yemekle kutladılar - Magazin haberleri

        Gümüş madalyayı yemekle kutladılar

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile oynanan final mücadelesinden ikincilikle ayrılmasının ardından İstanbul Bebek'teki bir otelde düzenlenen eğlencede gümüş madalyayı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemekle kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde dünya şampiyonunda geçtiğimiz pazar akşamı Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te yine gümüş madalya kazandı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile oynanan final mücadelesinden ikincilikle ayrılmasının ardından İstanbul Bebek'teki bir otelde düzenlenen gecede başarılarını kutladı. Renkli anlara sahne olan organizasyona spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

        REKLAM

        Etkinlikte yer alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyunculara övgüler yağdırarak; "Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk, dua ettik. Bu gururu bize tattırdılar, bizi bu seviyeye çıkardılar, en iyi şekilde temsil ettiler. Canı gönülden tebrik ediyorum hepsini" dedi.

        Hidayet Türkoğlu
        Hidayet Türkoğlu

        "BÜTÜN ÜLKEYİ KENETLEMELERİ ÇOK GÜZELDİ"

        Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de milli basketbolcu Cedi Osman ve eşi oyuncu Ebru Şahin oldu. Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden çiftten Şahin; "Çok büyük gurur, çok güzel ve heyecanlı bir serüven oldu. Başardıkları şey çok büyük, bütün ülkeyi kenetlemeleri çok güzeldi" Cedi Osman ise; "Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Umarım önümüzdeki senelerde daha başarılı olup ülkemize altın madalyayı getiririz" dedi.

        Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin
        Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin
        REKLAM

        Eski basketbolcu Nedim Yücel ile oyuncu sevgilisi Zeynep Beşerler de geceye katılanlar arasındaydı. Beşerler, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Herkes biraz üzgün, biraz mutlu... Birincilik bekleniyordu ama ikincilik de şahane. Alın teriyle kazanılmış bir ikincilik bu. Yıllar sonra büyük bir gurur yaşadık, gözyaşlarımız sel oldu. Hepsinin emeğine sağlık, çok güzel mücadele ettiler."

        Nedim Yücel ve sevgilisi Zeynep Beşerler
        Nedim Yücel ve sevgilisi Zeynep Beşerler

        Milli takımın yıldız isimlerinden Alperen Şengün ise sevgilisi Hannah Cherry ile birlikte objektiflere yansıdı. Şengün, basına yaptığı açıklamada; "Bu güzel yolun başlangıcı oldu bizim için. Çok istedik ama olmadı, bir daha ki sefere artık" ifadelerini kullandı.

        Basketbol milli takımının baş antrenörü Ergin Ataman da kutlamaya katıldı. Yorgun olduğu gözlenen Ataman, kısa bir açıklama yaparak; "Gerekli açıklamayı yaptık. Federasyon bir yemek düzenledi, katıldık. Sesim çok kısık, kendinize iyi bakın, iyi akşamlar" diyerek oradan ayrıldı.

        Ergin Ataman
        Ergin Ataman
        ÖNERİLEN VİDEO
        #12 Dev Adam
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Habertürk Anasayfa