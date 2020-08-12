Gümüş fiyatları merak ediliyor. Gümüşün gram fiyatı yükseldikten sonra düşüşe geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in. dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescil ettiklerini açıklamasının ardından inişe geçen altın fiyatları 1,900 doların da altına gerilerken, gümüş de 24 doların altına indi. Aşı umudu gümüş fiyatlarını düşürdü.



Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.



Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.



Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.



Bu gelişmelerle, geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören altının ons fiyatı sert çakılma ile 1,880 dolar düzeyine kadar gerilerken, gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

Alış: 5,76

Satış: 5,77

Fark: %0,22

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

23,78

23,89

%2,04

PLATİN FİYATI

926,70

936,95

%1,35

PALADYUM FİYATI

2.137,31

2.159,04

%2,06

DEMİR FİYATI

519,50

520,00

%-1,13

ALÜMİNYUM FİYATI

13.810,00

13.850,00

%-0,93