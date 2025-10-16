Gümrükte ele geçirildiler, hepsi 'cancan' cinsi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik operasyonda "cancan" cinsi 85 güvercin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a operasyon düzenlendi.

Gümrük personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyonda tespit edilen "cancan" cinsi 85 güvercine el koydu.

Güvercinler, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.​​​​​​​