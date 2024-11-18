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        Haberler Gündem Güncel Gümrükte binlerce saka kuşu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Gümrükte binlerce saka kuşu ele geçirildi

        Kilis'te, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 6 bin 500 canlı saka kuşu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:44
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        Gümrükte binlerce saka kuşu ele geçirildi
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        Kilis'te, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen bir araca yönelik gümrük kontrolünde araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi.

        Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı arama yapılan aracın bagajında 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu belirlendi.

        Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #Saka kuşu
        #kaçakçılık
        #GÜMRÜK
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