Gümrük muhafaza ekiplerinden Şırnak ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ekipler uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Habur sınır kapısında riskli görülen bir tırı x-ray cihazına soktu.

Tırın içinde bulunan çelik para kasasının içinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine levhayla açılan çelik kasanın içinde bulunan gizli bölmelerde 104 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntemlerle Türkiye'ye getirilen 2 çelik kasanın daha bulunduğunu belirledi.

Elde edilen bilgilerin İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılmasının ardından çelik kasaların bulunduğu noktaya operasyon düzenlendi.

Dedektör köpek ve x-ray cihazı kontrolünün ardından açılan çelik kasaların içine gizlenmiş 200 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yakalanan 200 kilo uyuşturucu madde Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde sergilendi.

Ele geçirilen toplamdaki 304 kilogram uyuşturucu maddenin Avrupa'ya gönderilmek istendiği bildirildi.