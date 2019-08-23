23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmadı.
Gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından temmuz ayı sonuna kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, akaryakıt, araç, gıda, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu yüksek miktarda kaçak eşyaya el konuldu.
Yaklaşık 3 bin operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilmeye çalışıldığı için el konulan eşyaların toplam değeri 1 milyar 423 milyon 726 bin lirayı buldu.
Gümrüklerde yaklaşık 78 milyon 545 bin lira değerinde akaryakıt, 158 milyon 873 bin lira değerinde araç, 152 milyon 775 bin lira değerinde çeşitli eşya ve 109 milyon 400 bin lira değerinde tekstil ürünü ele geçirildi.
Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında yaklaşık 42 milyon 900 bin lira değerinde tıbbi ürün, 38 milyon 697 bin liralık makine aksamı ve yedek parça, 30 milyon 495 bin lira değerinde elektronik eşya, 17 milyon 542 bin liralık değerli maden, 17 milyon 97 bin lira değerinde döviz ve 5 milyon 473 bin lira değerinde zirai ürün yer aldı.
Söz konusu dönemde 281 bin 722 lira değerinde kaçak silah ve mühimmat, 90 milyon 869 bin lira değerinde tütün ve alkol ele geçirildi.
Gıda kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, bu dönemde 46 milyon 290 bin liralık kaçak gıdaya da geçit vermedi.
Öte yandan, bu dönemde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bu yıl temmuz sonu itibarıyla önlenen kaçakçılığın bazı sektörlere göre dağılımı şöyle (lira):
|Eşya Grubu
|Olay Sayısı
|Miktar
|Değer
|Akaryakıt (kilogram)
|110
|16.166.835
|78.545.149
|Araç (adet)
|174
|968
|158.872.732
|Çeşitli Eşya
|372
|29.664.689
|152.775.288
|Değerli Maden
|42
|267.935
|17.542.075
|Döviz
|24
|1.035.377
|17.097.302
|Elektrik-Elektronik (adet)
|265
|299.211
|30.495.272
|Gıda (kilogram)
|117
|16.792.224
|46.290.349
|Kimyevi Madde (kilogram)
|5
|143.372
|1.427.917
|Makine Aksamı ve Yedek Parça
|133
|1.459.222
|38.696.998
|Sahte Evrak (adet)
|44
|97
|2.765
|Silah-Mühimmat
|13
|5.163
|281.722
|Tarihi Eser (adet)
|6
|45
|90.201
|Tekstil
|183
|12.782.654
|109.399.627
|Tıbbi Ürün
|137
|646.103
|42.899.950
|Tütün-Alkol
|1.164
|43.089.744
|90.868.911
|Zirai Ürün (adet)
|39
|490.868
|5.473.261
|Uyuşturucu (kilogram)
|180
|4.141,344
|632.967.006
|Toplam
|3.008
|1.423.726.525
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