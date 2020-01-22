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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Davos'ta NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Ticaret savaşları son dönemde arttı. Dünyada ihracatı en çok artan ilk 50 ülkenin 2019 ilk 9 aylık ihracatının yüzde 2.7azaldığını Türkiye'de yüzde 2.6 arttığını görüyoruz. Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hem bizim hem AB için gecikti, siyasi çekişmeler nedeniyle engellemeler var; 2020'de bu konuda adım atabileceğimize inanıyorum ABD 2018'de ek vergi getirdi sonra iki katına çıkardı. Biz de denk düşecek şekilde ek vergi getirdik. ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız. Ancak kimse (bu vergileri) tek başımıza kaldırmamızı beklemesin."