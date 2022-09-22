Gülümseten futbol diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
1 TANE ÜRETİLDİĞİNİ BELİRTTİ
DHA'da yer alan habere göre Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece 1 tane üretildiğini söyledi.
ERDOĞAN, KATAR'A GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Kendisine hediye edilen Dünya Kupası özel topuna kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar'a gideceğini ifade etti.
"SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM"
Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" diye cevap verdi.
"TABİİ Kİ AYNI TAKIMDAYIZ"
Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" diye sordu. Infantino ise gülerek, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" dedi. İkili arasında geçen diyalog ortamda bulunanların neşelenmesine sebep oldu.
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