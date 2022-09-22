Gülümseten futbol diyaloğu

"SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM"

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" diye cevap verdi.

"TABİİ Kİ AYNI TAKIMDAYIZ"

Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" diye sordu. Infantino ise gülerek, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" dedi. İkili arasında geçen diyalog ortamda bulunanların neşelenmesine sebep oldu.