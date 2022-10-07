Gülsüm'ü katleden kocaya istenen ceza belli oldu

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Kuyar (33) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı.
Başkent'te 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti.
OKULDA 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından dava açıldı.
DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA KİŞİ TAKİP ETTİ
Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar, babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve çok sayıda kişi de takip etti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Savcı, mütalaasında; sanık Mehmet Kuyar'ın, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın telefonunu ve kredi kartını yağmaladığı, adli tıp raporuna göre 7'si öldürücü nitelikte sırt bölgesine 9 bıçak darbesi vurarak eşini öldürdüğünü ve aldığı kredi kartıyla aynı gün harcama yaptığının görüldüğünü belirtti.
Savcı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme", "yağma", "banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması nedeniyle yarar sağlama" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
ANNE: BENİM GÜLER YÜZLÜ KIZIMI CANİCE ÖLDÜRDÜ
Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar da "Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Benim güler yüzlü kızımı canice öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
BABA: BENİM BİR TANE ÇOCUĞUMU ELİMDEN ALDI
Baba Hüseyin Acar ise "Benim bir tane çocuğum vardı. Onu da bu, elimden aldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
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