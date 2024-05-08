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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Gülsin Onay Piyano Festivali' başlıyor

        'Gülsin Onay Piyano Festivali' başlıyor

        "2024 Uluslararası Gülsin Onay" Piyano Festivali ve Yarışması, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde İzmir Konak AKM, Yunus Emre ve Adnan Saygun Sahnelerinde gerçekleşecek. ADS Piyano Akademisi tarafından düzenlenen festivalin ikincisi olan festivalde üç dünya virtüözü aynı sahnede yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:14
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        'Gülsin Onay Piyano Festivali' başlıyor
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        Bu yıl ikincisi düzenlenen “2024 Uluslararası Gülsin Onay” Piyano Festivali ve Yarışması, İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre ve Adnan Saygun Konser Salonları’nda gerçekleşecek ve 3 gün sürecek. Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunacağı festival, sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan yarışmada, birçok ödül sahibini bulacak. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass dersleri de piyano öğrencilerine fırsatlar sunacak.

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        ÖDÜLLER VE MÜZİK DOLU BİR DENEYİM

        Festivalde verilecek ödüller arasında; Gülsin ONAY Özel Ödülü, Rengim GÖKMEN Özel Ödülü, Gökhan AYBULUS Özel Ödülü, Murray McLACHLAN Özel Ödülü, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş, Türk ve Caz Eseri Yorumlamada Başarı Ödülleri gibi birçok kategoride ödül yer alacak. Masterclass derslerine katılan öğrencilere de Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY, Murray McLACHLAN, Prof. Gökhan AYBULUS tarafından imzalı katılım sertifikaları verilecek. Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY, Murray McLACHLAN ve Prof. Gökhan AYBULUS aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak. Yarışma jüri üyeleri ise Gülsin ONAY, Rengim GÖKMEN, Murray McLACHLAN , Gökhan AYBULUS ve Aras Deniz SİPAHİ olacak. Yarışmanın büyük ödülü 60.000 TL olarak sahibini bulacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, piyano tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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        #Gülsin Onay
        #festival
        #piyano
        #müzik
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