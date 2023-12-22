Gülsin Önay lise öğrencileriyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Gülsin Onay, Aksu Fen Lisesi’nde öğrenciler için konser vererek, söyleşi yaptı.

Konsere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay, Aksu Fen Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

1940'ta Aksu Fen Lisesi’nde söyleşi ve resital vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Onay, “Öğrencilerle harika bir dünyaya yolculuk yapmak çok güzeldi. Antalya çok güzel ve sanatla iç içe bir şehir. Bu güzel festival bu şehre yakışıyor. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Organizasyonu düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gülsin Onay, 23'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin bu akşam kapanış gecesinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser daha verecek.

Konserin bitmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay ve Aksu Fen Lisesi Müdürü Mustafa Köseoğlu, sanatçı Gülsin Onay’a çiçek ve plaket takdim etti.

ESERLERİN DÜNYAYA TANITILMASINDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ

Piyanoya, müzisyen olan annesi ve babası sayesinde, küçük yaşlarda başlayan ve “Harika Çocuk” olarak gösterilen Gülsin Onay, dünyanın birçok önemli orkestrası ve müzisyeniyle çalışmalar yaptı. Kendi besteleri de olan Gülsin Onay, kariyerini ekseriyatını yorumcu olarak sürdürdü.

Özellikle Chopin ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerini icra eden Gülsin Onay, hocası Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Fotoğraflar: İHA