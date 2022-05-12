Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu!

Ünlü şarkıcı Gülşen yine sahne kıyafetiyle olay oldu! - Magazin Haberleri

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Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam dikkat çeken sahne kıyafetlerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Cahide Palazzo'da sahne alan Gülşen, yine iddialı bir tercihle seyircisinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu kez mavi renkli ve göğüs, sırt, bacak dekolteli bir elbise giyen şarkıcı, çok konuşuldu. Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı:

* Oryantal Didem sandım...

* Bile bile konuşulmak için yapıyor zaten ve başarıyor...

* Nevresim takımı gibi...

* Giydiklerinin arasında en kötüsü...

* Önemli olan Gülşen'in kendini mutlu hissetmesi. Yabancılar neler giyiyorlar ama laf eden yok...

ELEŞTİRİLERE YANIT!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen, kostümleri ve sahne şovuyla ilgili eleştirilere yanıt vermişti.

Şarkıcı, muhabirlerin "Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.

"NE TEPKİSİ? BEN SADECE KONSER VERİYORUM"

Gülşen, "Eşiniz Ozan Bey'in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?" sorusu üzerine de, "Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu." demişti.