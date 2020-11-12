Gülşen sosyal medyayı salladı

'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek 'Beni Durdursan mı?' (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu. Bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan 'Bangır Bangır' (2015) takip etti.