Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cengiz Abazoğlu'nun “Düello” koleksiyonu, önceki akşam sıra dışı bir defile ile tanıtıldı. Her sezon Türkiye’nin en popüler isimleriyle koleksiyon tanıtımında çalışan Cengiz Abazoğlu, bu sezon sır gibi sakladığı sürpriz isim Gülşen’i podyuma çıkardı.

Gülşen, Cengiz Abazoğlu tarafından 300 tane özel taşla tasarlanan elbisesi ile podyumda göz kamaştırdı. Gülşen, “Seyre Dursun Aşk” isimli şarkısının Ozan Çolakoğlu remiksini podyumda seslendirdi.

Çağla Şıkel’in açılışını yaptığı defilede 140 parçadan oluşan “Düello” koleksiyonu tanıtıldığı defile Sitare Kalyoncuoğlu, Hande Acar, Işıl Reçber, Yelda Tiftik, İnci Gazioğlu, Begüm Gazioğlu, Buket Taşdelen, Zeynep Üstünel gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşirken, defile sonrasındaki partide konuklar geç saatlere kadar eğlendi.

Defile sonrası gazetecilerle sohbet eden Ebru Şallı, defileyi çok beğendiğini söyledi. Şallı, "Ben siyah ve beyazı çok seviyorum. Bu yıl şarap rengi çok var. Cengiz de çok kullanmış. Ben de kullanacağım’’ dedi.

"AYAKKABI TUTKUM ÇOCUKLUĞUMDAN GELİYOR"

"Sadece giyim değil, her şey alabiliyorum. Her gün mutfak alışverişi yapıyorum ama giyimde ayakkabı takıntım var. Ayakkabı tutkum çocukluğumdan geliyor" diyen Şallı, gazetecilere ayakkabılarını göstererek, "Şuna bakın. Sizce alınmaz mı?" dedi.

"EVLİLİK ALIŞVERİŞ YAPILDI"

İlişkisi hakkında da konuşan Şallı, "Evlilik alışverişi yapıldı. Bütün hazırlıklar tamam. Tarih belli ama sürpriz olsun. Aile içinde sade bir şey olacak. Tarih vermeyeyim ama az kaldı" diyerek gazetecilere poz verdi.

"İLK KEZ BİR DEFİLEDE SAHNE ALDIM"

Defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Gülşen, "İlk kez bir defilede sahne aldım. Çok harikaydı. Başka bir heyecandı. O yüzden ekstra bir heyecan oldu bende" dedi.

"KİMSE KİMSEDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Kıyafet konusunda her zamanki gibi cesur davranan Gülşen, gazetecilerin, "Daha önce Ozan benim kıyafetlerime karışamaz' diye bir söylemde bulunmuştunuz. Bunu yineler misiniz?" sorusuna, "Evet, tabii ki yinelerim. Ozan benim eşim. Hayat arkadaşım. Biz birbirimize her konuda destek veriyoruz. Saygı duyuyoruz. Benim orada vurgulamak istediğim, aslında kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. Çünkü özellikle ülkemizde kadın cinayetleri, kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet gibi şeyler bizim ülkemizde almış başını gidiyor. O yüzden erkeğin kadına üstün olduğunu gösteren bir tavrın olmaması gerektiğini vurgulamak istedim. Bu düşüncelerimin de arkasındayım. Ben sanatçıyım. Özgürce düşünmek istiyorum tüm dünyada olduğu gibi. Bunların hala konuşuluyor olması çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Londra’da ev aldığınız, oraya yerleştiğiniz ve Azur’un orada okula başladığı haberleri çıktı. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Gülşen, şu yanıtı verdi:

"LONDRA'DAN EV ALMADIM"

"Bu yanlış haberleri de bir düzeltmiş olayım. Çünkü ben her şeye cevap veren, kavga eden bir tip değilim. Konuşuluyor ve susuyorum sadece. Biz müzisyeniz. Bütün eğitimlerimizi bu yönde aldık. Ben üreten birisi olarak, albümümde olan bütün şarkı sözlerini kendim yazıyorum. Bazı zamanlarda bana ilham veren yerlere gitmek istiyorum. Bizim Londra’da stüdyomuz hep vardı. Biz yıllardır orada çalışıyoruz. Londra’dan ev falan almadım. İnşallah alırım ama bizim önceliğimiz orada bir yer almak ya da oraya yerleşmek değil. Burada kendi ülkemde sahne almak, üretmek, bu gece de olduğu gibi performansımı sergilemek istiyorum. Azur da tabii ki bizim çocuğumuz. Daha 2 buçuk yaşında. Okul yaşına daha çok var. Okula gitmiyor. Orada olduğumuz dönemlerde yaşıtlarının olduğu yerlerde birkaç saat zaman geçiriyor.