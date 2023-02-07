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Aksaray'lı Gülşen ve Raziye öğretmenler, depremde yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde Gülşen Köylü ile Raziye Sanlav enkaz altında hayatlarını kaybetti

Giriş: 07.02.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
Gülşen Köylü ile Raziye Sanlav depremde hayatını kaybetti
Gülşen ve Raziye öğretmenler deprem şehidi
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DHA

Aksaray'ın Eskil ilçesi nüfusuna kayıtlı öğretmenlerden Gülşen Köylü (25) Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan evde, Raziye Sanlav (23) ise Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sarsıntıyla birlikte evinden çıktığında devrilen minarenin altında kalıp, hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Gülşen Köylü, yıkılan binanın altında kaldı. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde Köylü’nün cansız bedenine ulaştı. Eskil ilçesine getirilen Köylü'nün cenazesi, ilçeye bağlı Çulha köyüne götürüldü. Köylü, Çulha Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

2 yıllık öğretmen olan Gülşen Köylü'nün 5 kız ve 1 erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

DEPREMDEN KAÇTI, YIKILAN MİNARENİN ALTINDA KALDI

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yapan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Raziye Sanlav da deprem sırasında evden çıkıp dışarıya çıkınca yıkılan minarenin altında kalıp öldü. Bekar olan Sanlav’ın ilk görev yeri Şanlıurfa Hilvan olduğu öğrenildi. Cenazesi yola çıkan Raziye öğretmenin de Eskil ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu depremde hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı yayınladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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