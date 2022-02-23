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Gülşen'in 'Orhan Gencebay' sessizliği

Gülşen'e, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sahne kostümleriyle ilgili yaptığı 'edep' açıklaması ve ardından özür dilemesi soruldu. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar teşekkür ederim, kolay gelsin" demekle yetindi

23.02.2022 - 10:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Son dönemde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle en çok konuşulan kadın popçu olan Gülşen, önceki gün soluğu Levent'teki bir estetisyende aldı.

  • "ARTIK BU ARABAYLA BİR YERE GİTMEYECEĞİM"

    Yaklaşık 2 saat kaldığı klinikten ayrılan sanatçı, maske, gözlük ve şapkasıyla tanınmakta zorlandı. Basın mensuplarını kalabalık bir şekilde gören Gülşen, "Ooo ne haber arkadaşlar? Siz nerden çıktınız? Vallahi artık bu arabayla bir yere gitmeyeceğim." diye konuştu.

  • GÜLŞEN'İN 'ORHAN GENCEBAY' SUSKUNLUĞU

    Son dönemin en çok tartışılan konuları arasında yer alan sahne kıyafetlerine imza atan popçu, Orhan Gencebay'ın 'edep' ile ilgili sözlerine yanıt vermek istemedi.

    Gülşen, yanlış anlaşıldığı ifade eden Gencebay'ın özür dilediğini hatırlatan muhabirlere karşı suskunluğunu korudu. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar teşekkür ederim, kolay gelsin." demekle yetindi.

  • NE OLMUŞTU?

    Orhan Gencebay, son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." demişti.

  • Bu açıklamaların ardından Gencebay'ın Hülya Avşar ile bir programdaki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. 

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