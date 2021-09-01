Gülşen'in İstanbul çıkartması!

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Beşiktaş Meydanı'nın hınca hınç dolu olduğu gecede sanatçı Gülşen, 10. yıl marşı ile sahnede yerini aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde Atatürk'e olan özlemini ve minnettini anlatırken duygusal anlar yaşayan Gülşen, "Bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır. Tıpkı bizim zaferimiz gibi... Bu yurdu, bu bayrağı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarına sonsuz müteşekkirim. İlelebet izindeyiz Ata'm..." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, yanan ormanların anısına Gülşen adına dikilen fidanların plaketini vermesiyle iki saatlik konser sona erdi.