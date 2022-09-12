Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı mı? Gülşen davasında son durum ne?

İmam Hatipler hakkında söylediği sözlerle gündem olan Gülşen'in davası sürüyor. Gülşen, hakim karşısına çıkacağı Ekim ayına kadar ev hapsinde. Peki, Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı mı? Gülşen davasında son durum nedir? İşte, tüm detaylar...

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI MI?

Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde İmam Hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmanın 21 Ekim'de yapılmasına karar vermişti.

GÜLŞEN DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Süreç kapsamında Gülşen'e ev hapsi verilmişti. Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre'nin, müvekkilinin "konutu terk etmeme" şeklindeki "ev hapsi" kararının kaldırılması talebini reddetmişti.

Bugün, Gülşen'in ev hapsiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının ev hapsi kaldırıldı.