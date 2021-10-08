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Sahneye 'Dan Dan' şarkısıyla çıkan Gülşen, art arda seslendirdiği şarkılarla adeta Kuruçeşme'yi yıktı geçti. "Bu anı o kadar çok bekledim ki.. İki senedir neler çektik sizin hasretinizden... Her şey devam ediyordu ama müzik susmuştu. Şimdi ise böyle şahane bir mekanda bir aradayız. Hava çok soğuk diye bütün repertuvarı ona göre hazırladık. Asla üşümeyeceğiz, gece boyu dans edeceğiz." diyerek seyircisini selamlayan şarkıcı, hem oynadı hem de oynattı.

GÜLŞEN'DEN UNUTULMAZ KONSER

Binlerce hayranının akın ettiği konserde sanatçı söylediği şarkılarla, muhteşem dans performansı ve birbirinden iddialı kostümleriyle dinleyicilerini adeta büyüledi. 2,5 saat süren sahne performansı boyunca tüm hit şarkılarını seslendiren sanatçı, unutulmaz bir konsere imza attı.

Konser sonunda seyircilerin arasına giren Gülşen, şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirip, karşılıklı dans etti. Sanatçı, soğuk havaya rağmen Kuruçeşme'yi tıka basa dolduran hayranlarını bitmeyen enerjisi ile adeta ısıttı.