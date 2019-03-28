"NE ARKADAŞIM NE DE ÖYLE BİR ÇANTA ALMADIM"

Soruşturma üzerine savcıya ifade veren Gülşen ise şikayetçi ile herhangi bir arkadaşlığının dostluğunun bulunmadığını belirterek, 2007-2008'de gittiği kuaförden Fatma Senem Erdem'i simaen tanıdığını söyledi. Erdem'den herhangi bir çanta almadığını belirten Gülşen, son günlerde kendisine haber göndermeye çalışan şikayetçinin suçlamalarını kabul etmedi.