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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Gülşen, önceki gün Bebek'teki kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gülşen'e Edis ile birlikte çıkardığı "Nirvana" adlı şarkısı sonrası gelen tepkiler soruldu. Gülşen, "İnanılmaz güzel, çok mutluyum o yüzden. Harika. Yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum mutluluktan" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, sevenlerinin uzun süredir kendisinden şarkı beklediği hatırlatılınca şunları söyledi:

Bayağı uzun zaman olmuştu. Aslına bakarsanız yeni şarkılar çıkarmayı düşünülmeyen bir dönemde, kendimizi iyi hissetmek istedik, enerjimizi yükseltmek istedik. Şu tortular bir gitsin, ne zamandır evlere kapalı bir şekilde geçiriyoruz. Bu hepimiz için geçerli, tüm dünya için geçerli. Böyle kendimize iyi gelecek, dinleyen ve izleyenlere de iyi gelip, enerji yükseltecek bir şey olsun diye, böyle bir dönemde yapmayalım diye düşünmeden direkt 'Haydi' dedik, 'Bismillah.'

"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMEK GEREKİYOR"

"Nirvana"nın kısa bir şarkı olduğu yorumlarına Gülşen, şu açıklamaları yaptı:

Biz genellikle alışık olmayan işler yapıyoruz, biliyorsunuz herhalde. Çok alışılmış, beklenen şeyleri değil de, ben kendimi de şaşırtmayı, heyecanlandırmayı, sınırlarımı zorlamayı çok seviyorum şarkılarımı yazarken. Bütün aşamalarında bu böyle oluyor. Biraz ezberbozan, biraz kendi limitlerimizi zorlayacak ve yükseltecek çalışmaların içerisinde olmak beni heyecanlandırıyor. Şimdi şarkı o kadar farklı farklı bölümlerden oluşuyor ki, o kadar zengin ki... Altı bölümden oluşuyor. Düşünsenize bunu birde ikiye katlayıp, çarpı iki daha döndüğünü falan.

Bir kere bu işin matematiğini Ozan Çolakoğlu yaptıysa bunu sorgulamak gerçekten bana bile düşmez. O yüzden bu iki dakika on saniyeyse 'Ozan Çolakoğlu'nun da bir bildiği vardır' deyip, biraz saygı duymayı öğrenmek gerekiyor bence. Çünkü müzik çok değişen, gelişen, farklılaşan bir şey. Ozan'da bu işin dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından birisi. O yüzden ben gönül rahatlığıyla teslim olup, her zaman da onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım. Bu şarkının da çıktığı günden itibaren bize gelen tepkilere çok çok mutluyum.

"Albüm aşamasında Ozan Çolakoğlu'nu en çok zorlayan sanatçıların başında geliyormuşsunuz. Nazınız geçtiği için mi?" sorusuna Gülşen, şu yanıtı verdi:

Ben kendimi de zorlamayı çok seviyorum. En iyiye ulaşana kadar ne kadar çok çalışmam gerekiyorsa, o kadar çalışıyorum aslında. Bu birinin işini zorlaştırmak ya da sıkıntıya sokmak için değil, yaptığım işi en iyi hale getirebilmek için aslında. Ozan zaten kendisi de öyle. Birinin onu zorlamasına pek ihtiyacı yok ama birbirimize fikirleri veriyoruz.

"ÇOK SIKINTILI BİR DÖNEM"

Demet Akalın'ın kızı Hira için tuttuğu öğretmen hatırlatılıp, "Siz de Azur için böyle bir şey düşünüyor musunuz" sorusunun sorulması üzerine Gülşen, "Çok sıkıntılı bir dönem gerçekten. Çocuğu olan herkese Allah kolaylık versin. Geçen yıldan beri çocuklar birazcık perişanlık yaşıyorlar. İnşallah bir an önce bitsin. Çocuklar için çok zor. Herkes kendince bir takım önlemler ve formüller bulacak kendisine" şeklinde konuştu.

Şarkıcıya, Sinan Akçıl'ın "Nirvana'yı beğenmedim. Daha iyisini yapabilirdi" sözleri hatırlatıldı.

Gülşen, konuyla ilgili "Yorum yapmayayım ben. Çünkü tanıdığım veya tanımadığım hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz ya da olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ben çok memnunum her şeyden" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin yeni şarkısı "Küçük Bir Yol" ile alakalı konuşan Gülşen, şunları söyledi:

Her zaman ki gibi çok seviyorum onun sesinden şarkı dinlemeyi, onu sahnede izlemeyi, onunla birlikte çalışmayı, onun için şarkı yazmayı. Birlikte çalıştığım ve dışarıdan, bakıp izlediğim ve dinlediğimde çok keyif aldığım sanatçı arkadaşım. İyi ki var.

Klip'i izlemediğini söyleyen Gülşen, "Kapağını gördüm, çok etkileyiciydi" diye konuştu.

Öte yandan şarkıcının sıcak havaya rağmen giyim tarzı ise merak uyandırdı.